Зеленський не погодиться на вилучення з Конституції курсу на членство в НАТО як "ціну за мир"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не погодиться прибрати з Конституції положення про курс України на членство в НАТО, якби це стало "ціною за мир" на Донбасі.

Про це він сказав в інтерв’ю New York Times, фрагменти з якого оприлюднила пресслужба Офісу президента, пише "Європейська правда". Зазначимо, йдеться про транскрипт розмови, а не редакційний матеріал.

"У Мінських угодах про членство в НАТО нічого немає, в Нормандському форматі нічого про членство в НАТО немає. Стосовно змін до Конституції в напрямку децентралізації ми говоримо: це згідно з Мінськими угодами, на це ми готові. Змінювати Конституцію в тому напрямку, про який ми іноді чуємо в медіапросторі від Російської Федерації, – тут вони знають мою позицію, я говорив Путіну прямо, що тут я не згоден", - зазначив президент.

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Він зазначив, що зміни до Конституції за "Мінськом", що стосуються децентралізації, Україна збирається виконувати.

"Я розумію, що ми хочемо окремі повноваження, право вибору, щоб ніхто потім не спекулював на питаннях мови, щоб жителі Донбасу розмовляли, як вони хочуть, – будь ласка, на всі ці речі, я вважаю, що ми повинні бути максимально ліберальними. … Ми хочемо, щоб на місцях у людей було більше повноважень, більше вибору, щоб вони розпоряджалися грошима, а не отримували від центральної влади завдання, що постійно спускаються. Ми це й так робимо. Якщо захочемо в цьому напрямку Донбасу більше преференцій, ось такі компроміси можуть бути – це нормальні компроміси, без компромісів війна не закінчиться, я це розумію. Але скрізь має бути логіка", - додав він.

В інтерв'ю Зеленський сказав також, що хотів би участі США у "нормандському форматі", тому що це посилило б позиції України.

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