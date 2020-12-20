На кордоні між Словенією та Хорватією - кілометрові черги через "різдвяний" потік мандрівників

На словенсько-хорватському кордоні вдень 19 грудня виникли величезні пробки через великий потік мандрівників.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Associated Press та хорватське 24 stata.

Багато громадян Сербії, Македонії та інших балканських країн живуть і працюють у Західній Європі, але традиційно двічі на рік приїздять до рідних. Взимку це масово відбувається перед Різдвом.

Попри те, що низка країн вимагають самоізоляції або тесту після повернення з цих країн, та попри заклики урядів залишатися вдома, багато хто все одно вирішив їхати на Різдво у гості до рідних.

Деякі мандрівники скаржаться журналістам, що простояли у черзі близько 15 годин. Один з водіїв, з яким спілкувалися репортери, каже що за 30 років "ніколи не бачив нічого подібного". Проходження контролю сповільнює перевірка наявності свіжого негативного тесту на коронавірус.

Черги спостерігалися також на кордоні Хорватії з Боснією і Сербією, а також на угорсько-сербському кордоні.

Ситуацію могло додатково ускладнити нещодавнє оголошення Сербії про те, що з 21 грудня для в’їзду в країну потрібно буде надати негативний тест на коронавірус, а громадянам Сербії без тесту доведеться ізолюватися на 10 днів.

Ймовірно, це також спонукало багатьох вирушити в подорож невідкладно.