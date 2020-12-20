На границе между Словенией и Хорватией возникли километровые очереди из-за потока путешественников, которые едут к родственникам на Рождество.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Associated Press и хорватское 24 stata.

Многие граждане Сербии, Македонии и других балканских стран живут и работают в Западной Европе, но традиционно два раза в год приезжают к родным. Зимой это массово происходит перед Рождеством.

Несмотря на то, что ряд стран требуют самоизоляции или теста по возвращении из этих стран, а также призывы правительств оставаться дома, люди все равно решили ехать домой.

Некоторые путешественники жалуются журналистам, что простояли в очереди около 15 часов. Один из водителей, с которым общались репортеры, говорит что за 30 лет "никогда не видел ничего подобного". Прохождение контроля замедляет проверка наличия свежего негативного теста на коронавирус.

Очереди наблюдались также на границе Хорватии с Боснией и Сербией, а также на венгерско-сербской границе.

Ситуацию могло дополнительно усложнить недавнее объявление Сербии о том, что с 21 декабря для въезда в страну нужно будет предоставить отрицательный тест на коронавирус, а гражданам Сербии без теста придется изолироваться на 10 дней.

Вероятно, это также побудило многих выезжать немедленно.