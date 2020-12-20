У Білорусі - 134-й день протестів та близько 100 затриманих

У Мінську та інших містах Білорусі люди вийшли на традиційну недільну ходу, протестуючи проти фальсифікації президентських виборів та насильства силовиків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на білоруське "Радіо Свобода".

Люди збиралися невеликими групами і колонами у своїх районах міста. Протестувальники вийшли також у центр, до стели Перемоги і на площу Якуба Коласа.

Учасники надсилають журналістам свої фрагменти фото й відео, знятих у різних районах. Подекуди колони розганяли силовики, затримуючи людей, але після цього вони збиралися знову.

Через те, що акції розпорошены по різних районах міста, орієнтовну кількість учасників оцінити важко.

Після 17 години мінська міліція заявила, що під час "несанкціонованих акцій" у столиці затримали близько 100 осіб.

На час публікації у списку правозахисного центру "Вясна" було 84 затриманих, імена яких вже встановлені.

Як пише "Белсат", невеликі відбулися також у Вітебську, Городні, Барановичах та на найвищій точці Білорусі - горі Дзержинській.