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В Беларуси - 134-й день протестов и около 100 задержанных

Воскресенье, 20 декабря 2020, 16:58

В Минске и других городах Беларуси люди вышли на традиционный воскресный протест против фальсификации президентских выборов и насилия силовиков. 

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на белорусское "Радио Свобода".

Люди собирались небольшими группами и колоннами в своих районах города. Некоторые вышли также в центр, к стеле Победы и площади Якуба Коласа. 

Участники отправляют журналистам свои фото и видео с разных районов. Местами колонны разгоняли силовики, задерживая людей, они после этого собирались снова. 

Из-за того, что акции раскиданы по разным районам города, оценить общее количество участников сложно. 

Посли 17 часов минская полиция сообщила, що на "несанкционированных акциях" в столице задержали около 100 человек. 

На момент публикации в списке правозащитного центра "Вясна" было 84 задержанных, имена которых уже известны.  

Как сообщает "Белсат", небольшие акции прошли также в Витебске, Городне, Барановичах и на самой высокой точке Беларуси - горе Дзержинской. 

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