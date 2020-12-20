В Беларуси - 134-й день протестов и около 100 задержанных

В Минске и других городах Беларуси люди вышли на традиционный воскресный протест против фальсификации президентских выборов и насилия силовиков.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на белорусское "Радио Свобода".

Люди собирались небольшими группами и колоннами в своих районах города. Некоторые вышли также в центр, к стеле Победы и площади Якуба Коласа.

Участники отправляют журналистам свои фото и видео с разных районов. Местами колонны разгоняли силовики, задерживая людей, они после этого собирались снова.

Из-за того, что акции раскиданы по разным районам города, оценить общее количество участников сложно.

Посли 17 часов минская полиция сообщила, що на "несанкционированных акциях" в столице задержали около 100 человек.

На момент публикации в списке правозащитного центра "Вясна" было 84 задержанных, имена которых уже известны.

Как сообщает "Белсат", небольшие акции прошли также в Витебске, Городне, Барановичах и на самой высокой точке Беларуси - горе Дзержинской.