У ЄС поки не обговорюють дозвіл на в’їзд громадян третіх країн з появою вакцини

У Європейському Союзі ще не обговорюють послаблення заборони на в’їзд до ЄС для громадян третіх країн з появою вакцини від коронавірусу.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це на брифінгу сказав Микола Точицький, представник України в ЄС та посол України у Бельгії.

За його словами, потенційно у майбутньому довідка про вакцинацію може стати "пропуском" до ЄС для громадян третіх країн, але поки що це навіть не обговорюється - тим більше, після виявлення у Британії та декількох інших країнах нового штаму коронавірусу.

"Поки що це не розглядається. Коли почнеться вакцинація в кінці грудня та у січні - тоді, вочевидь, про це почнуть говорити, перевіривши перші досягнення з вакцинуванням... Не виключаю що це і буде одним з основних елементів для того, щоб громадяни третіх країн могли перебувати у ЄС", - зазначив він.

Нагадаємо, що в‘їзд в ЄС загалом залишається закритим для громадян України, крім окремих категорій українців. Купівля квитка на рейс не гарантує дозволу на перетин кордону.