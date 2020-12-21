В ЕС пока не обсуждают разрешение на въезд граждан третьих стран с появлением вакцины

В Европейском Союзе еще не обсуждают ослабление запрета на въезд в ЕС для граждан третьих стран с появлением вакцины от коронавируса.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом на брифинге сказал Николай Точицкий, представитель Украины в ЕС и посол Украины в Бельгии.

По его словам, потенциально в будущем справка о вакцинации может стать "пропуском" в ЕС для граждан третьих стран, но пока это даже не обсуждается - тем более, после обнаружения в Великобритании и нескольких других странах нового штамма коронавируса.

"Пока это не рассматривается. Когда начнется вакцинация в конце декабря и в январе - тогда, очевидно, об этом начнут говорить, проверив первые достижения с вакцинированием... Не исключаю, что это и будет одним из основных элементов для того, чтобы граждане третьих стран могли находиться в ЕС", - отметил он.

Напомним, что въезд в ЕС в целом остается закрытым для граждан Украины, кроме отдельных категорий украинцев. Покупка билета на рейс не гарантирует разрешения на пересечение границы.