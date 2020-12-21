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15 країн заборонили авіарейси з Британії через новий штам коронавірусу






Туреччина заборонила рейси з Британії, Данії та Нідерландів через новий штам вірусу

Понеділок, 21 грудня 2020, 11:38

Туреччина тимчасово заборонила авіарейси з Британії, Данії і Нідерландів після звісток про виявлення у них нового, більш заразного штаму коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа.

"За розпорядженням президента та у координації з міністерством транспорту та інфраструктури, прийнято рішення про тимчасове припинення авіарейсів з Британії, Данії, Нідерландів та Південної Африки до нашої країни… Пасажири з рейсів, які зараз в дорозі, здадуть тест і до них будуть застосовані карантинні заходи", - повідомив він.

Міністр не уточнив, на який період впроваджується заборона. 

Нагадаємо, прем’єр Британії Борис Джонсон оголосив про запровадження локдауну для частини Англії і скасування обіцяних послаблень на Різдво у зв’язку з виявленням нового штаму коронавірусу, що на 70% заразніший, ніж звичайний. Окрім Британії, виявлення такого штаму підтвердили у Нідерландах, Данії та Італії.

Вже щонайменш 18 країн Європи оголосили про тимчасову заборону рейсів з Британії.

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