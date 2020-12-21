Кількість загиблих внаслідок пожежі в "коронавірусній" реанімації у Туреччині зросла до 12
Понеділок, 21 грудня 2020, 11:54
Кількість загиблих внаслідок пожежі, викликаної пошкодженням кисневого апарату і вибухом в приватній лікарні в турецькій провінції Газіантеп, зросла до 12 осіб.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє агентство Anadolu.
Нагадаємо, інцидент стався 19 грудня близько 4:45 ранку в відділенні інтенсивної терапії COVID-19 в університетській лікарні SANKO.
Спершу повідомлялося про 8 загиблих. Семеро хворих загинули на місці, ще одна людина померла дорогою до лікарні.
Ще 14 пацієнтів, які проходили лікування від COVID-19 у відділенні, були переведені в різні лікарні.
Наступними днями померли ще декілька з 9 постраждалих, збільшивши кількість загиблих до 12.
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