Число погибших в результате пожара в коронавирусной реанимации в Турции возросло до 12
Понедельник, 21 декабря 2020, 11:54
Число погибших в результате пожара, вызванного повреждением кислородного аппарата и взрывом в частной больнице в турецкой провинции Газиантеп, возросло до 12 человек.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает агентство Anadolu.
Напомним, инцидент произошел 19 декабря около 4:45 утра в отделении интенсивной терапии COVID-19 в университетской больнице SANKO.
Сначала сообщалось о 8 погибших. Семеро больных погибли на месте, еще один человек умер по дороге в больницу.
Еще 14 пациентов, проходивших лечение от COVID-19 в отделении, были переведены в различные больницы.
В последующие дни умерли еще несколько из 9 пострадавших, увеличив количество погибших до 12.
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