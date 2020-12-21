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Число погибших в результате пожара в коронавирусной реанимации в Турции возросло до 12

Понедельник, 21 декабря 2020, 11:54

Число погибших в результате пожара, вызванного повреждением кислородного аппарата и взрывом в частной больнице в турецкой провинции Газиантеп, возросло до 12 человек.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает агентство Anadolu.

Напомним, инцидент произошел 19 декабря около 4:45 утра в отделении интенсивной терапии COVID-19 в университетской больнице SANKO.

Сначала сообщалось о 8 погибших. Семеро больных погибли на месте, еще один человек умер по дороге в больницу.

Еще 14 пациентов, проходивших лечение от COVID-19 в отделении, были переведены в различные больницы.

В последующие дни умерли еще несколько из 9 пострадавших, увеличив количество погибших до 12.

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