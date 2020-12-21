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Данія перетворила національний стадіон на найбільший центр тестування на коронавірус

Понеділок, 21 грудня 2020, 14:04

Данія перетворила національний стадіон у Копенгагені на найбільший в країні центр тестування на коронавірус.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DR.

 
Фото: Emil Helms

Центр почав роботу з 21 грудня. У ньому за одну годину можуть приймати 1200 відвідувачів для здачі експрес-тесту, а за необхідності - до 3000. Результат можна буде дізнатися вже за 15 хвилин.

 
Фото: Emil Helms

Нагадаємо, з 17 грудня Данія почала поступово впроваджувати жорсткий локдаун. Вже того дня закрилися ТРЦ і великі магазини, з 21 грудня мають припинити роботу перукарні, масажні салони та інші подібні сервіси, а з 25 грудня - усі магазини, крім продуктових і аптек. 

Минулого тижня, 17 та 18 грудня, щоденні показники приросту хворих у Данії вперше перетнули 4 тисячі випадків. 

Населення Данії - близько 5,8 млн.

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