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Дания превратила национальный стадион в крупнейший центр тестирования на коронавирус

Понедельник, 21 декабря 2020, 14:04

Дания превратила национальный стадион в Копенгагене в крупнейший в стране центр тестирования на коронавирус.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DR.

 
Фото: Emil Helms

Центр начал работу с 21 декабря. В нем за один час могут принимать 1200 посетителей для сдачи экспресс-теста, а при необходимости - до 3000. Результат можно будет узнать уже через 15 минут.

 
Фото: Emil Helms

Напомним, с 17 декабря Дания начала постепенно внедрять жесткий локдаун. Уже в тот день закрылись ТРЦ и крупные магазины, с 21 декабря должны прекратить работу парикмахерские, массажные салоны и другие подобные сервисы, а с 25 декабря - все магазины, кроме продуктовых и аптек.

На прошлой неделе, 17 и 18 декабря, ежедневные показатели прироста больных в Дании впервые превысили 4000 случаев.

Населения Дании - около 5,8 млн.

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