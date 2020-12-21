На узбережжі Британії застрягли кілька тисяч фур, що мали їхати до Європи

Через 48-годинну заборону Франції на прибуття з Британії, у тому числі різноманітних перевізників, кілька тисяч фур, які мали їхати до Європи, застрягли на трасах неподалік від узбережжя.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian та BBC.

На під’їзді до порту в Дуврі на шляху M20 виникли кілометрові черги з фур. Перші застрягли там ще з 11 годин вечора неділі - тоді закрили і порт, і Євротунель під Ла-Маншем. При цьому ще до заборони, протягом вихідних, рух був ускладнений через велику кількість перевізників - на тлі підготовки до ймовірного "жорсткого" Brexit.

Секретар Британії з питань транспорту Грент Шаппс зазначив, що серед застряглих фур більша частка - переважно водії з Франції та інших країн ЄС, оскільки британські мали куди повертатися.

Шаппс сказав, що рішення Франції стало несподіванкою, але це не має призвести до проблем із постачанням продуктів чи медикаментів у короткостроковій перспективі.

За його словами, в аеропорту Менстон у графстві Кент (через яке лежить шлях до материкової Європи) готові розмістити у себе заблокованих перевізників.

Там зможуть розміститися до 4 тисяч вантажівок, але оскільки до кінця не зрозуміло, як буде далі розвиватися ситуація, водіїв-дальнобійників просять не їхати у порти Кента до наступних повідомлень - проте не всі дізнаються про це вчасно.

Голова асоціації перевізників Річар Бернетт назвав рішення Франції "дивним". "Протягом всієї пандемії дотримувався принцип, що кордони залишаються відкритими для важливих вантажів, щоб постачання продуктів і медикаментів могло тривати. Я розумію, що треба стримати вірус, але мені здається, що ми як логістична галузь і так мали для цього практичні рішення протягом всього року", - зазначає він.

У Франції пояснюють, що заборона була необхідною для захисту громадського здоров’я, та обіцяють знайти рішення якнайшвидше.

"У найближчі години ми на європейському рівні погодимо надійний протокол безпеки, щоб рух з Британії знову міг відновитися", - повідомив міністр транспорту Франції Жан-Батіст Джеббарі.