На побережье Британии застряли несколько тысяч фур, ехавших в Европу

Из-за 48-часового запрета Франции на прибытие из Британии, в том числе различных перевозчиков, несколько тысяч фур, которые должны были ехать в Европу, застряли на трассах недалеко от побережья.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian и BBC.

На подъезде к порту в Дувре на трассе M20 возникли километровые очереди из фур. Первые застряли там еще с 23:00 воскресенья - тогда закрыли и порт, и Евротуннель под Ла-Маншем. При этом еще до запрета, в течение выходных, движение было затруднено из-за большого количества перевозчиков - на фоне подготовки к возможному "жесткому" Brexit.

Секретарь Великобритании по вопросам транспорта Грэнт Шаппс отметил, что среди застрявших фур большая часть - преимущественно водители из Франции и других стран ЕС, поскольку британцам было куда вернуться.

Шаппс сказал, что решение Франции стало неожиданностью, но это не должно привести к проблемам с поставками продуктов или медикаментов в краткосрочной перспективе.

По его словам, в аэропорту Менстон в графстве Кент (через которое лежит путь в материковую Европу) готовы разместить у себя заблокированных перевозчиков.

Там смогут разместиться до 4 тысяч грузовиков, но поскольку до конца не ясно, как будет дальше развиваться ситуация, водителей-дальнобойщиков просят не ехать в порты Кента до следующих сообщений - но все узнают об этом вовремя.

Глава ассоциации перевозчиков Ричар Бернетт назвал решение Франции "странным". "На протяжении всей пандемии соблюдался принцип, что границы остаются открытыми для важных грузов, чтобы поставки продуктов и медикаментов могли продолжаться. Я понимаю, что надо сдержать вирус, но мне кажется, что мы как логистическая отрасль и так имели для этого практические решения в течение всего года", - отмечает он.

Во Франции объясняют, что запрет был необходим для защиты общественного здоровья, и обещают найти решение как можно быстрее.

"В ближайшие часы мы на европейском уровне согласуем надежный протокол безопасности, чтобы движение из Британии могло восстановиться", - сообщил министр транспорта Франции Жан-Батист Джеббари.