Регулятор ЄС затвердив першу вакцину від коронавірусу

Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) дало позитивну оцінку американсько-німецькій вакцині BioNTech/Pfizer.

Про це повідомила глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, пише "Європейська правда".

"Це вирішальний момент в наших зусиллях, щоб доставити безпечні і ефективні вакцини європейцям! EMA тільки що опублікувало позитивний науковий висновок про вакцину BioNTech/Pfizer", - повідомила фон дер Ляєн у своєму Twitter.

It’s a decisive moment in our efforts to deliver safe & effective vaccines to Europeans!



The @EMA_News just issued a positive scientific opinion on the #BioNTech / @pfizer vaccine.



Now we will act fast. I expect a @EU_Commission decision by this evening.