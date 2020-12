Регулятор ЕС утвердил первую вакцину от коронавируса    

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) дало положительную оценку американо-немецкой вакцине BioNTech / Pfizer.

Об этом сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет "Европейская правда".

"Это решающий момент в наших усилиях, чтобы доставить безопасные и эффективные вакцины европейцам! EMA только что опубликовало положительный научный вывод о вакцине BioNTech / Pfizer", - сообщила фон дер Ляйен в своем Twitter.

It’s a decisive moment in our efforts to deliver safe & effective vaccines to Europeans!



The @EMA_News just issued a positive scientific opinion on the #BioNTech / @pfizer vaccine.



Now we will act fast. I expect a @EU_Commission decision by this evening.