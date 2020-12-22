У Румунії три партії домовилися про коаліцію і визначили кандидата у прем'єри

У Румунії три правоцентристські партії підписали коаліційну угоду щодо майбутнього уряду на чолі з Флоріном Кицу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Mediafax.

Про створення коаліції домовилися Національна ліберальна партія (PNL) колишнього прем'єра Людовіка Орбана, альянс USR-Plus та Демократичний союз угорців Румунії (UDMR).

Тепер угоду про створення коаліції має схвалити парламент, в якому напередодні спікером обрали Орбана.

Флоріна Кицу партії обрали кандидатом на посаду глави уряду, його кандидатуру має офіційно висунути президент Клаус Йоганніс, який вже заявив, що підтримає цю пропозицію.

Нагадаємо, на парламентських виборах у Румунії перше місце посіла опозиційна Соціал-демократична партія (PSD), яка отримала майже 30% голосів, тоді як Національна ліберальна партія здобула 25% голосів. Після поразки своєї партії Орбан подав у відставку.

Правоцентристський альянс USR-PLUS посів третє місце на виборах, а UDMR стала п'ятою.