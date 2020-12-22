В Румынии три партии договорились о коалиции и определили кандидата в премьеры

В Румынии три правоцентристские партии подписали коалиционное соглашение относительно будущего правительства во главе с Флорином Кицу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Mediafax.

О создании коалиции договорились Национальная либеральная партия (PNL) бывшего премьера Людовика Орбана, альянс USR-Plus и Демократический союз венгров Румынии (UDMR).

Теперь соглашение о создании коалиции должно одобрить парламент, в котором накануне спикером выбрали Орбана.

Флорина Кицу партии избрали кандидатом на должность главы правительства, его кандидатуру должен официально выдвинуть президент Клаус Йоханнис, который уже заявил, что поддержит это предложение.

Напомним, на парламентских выборах в Румынии первое место заняла оппозиционная Социал-демократическая партия (PSD), которая получила почти 30% голосов, тогда как Национальная либеральная партия получила 25% голосов. После поражения своей партии Орбан подал в отставку.

Правоцентристский альянс USR-PLUS занял третье место на выборах, а UDMR стала пятой.