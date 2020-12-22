Перетинів кордону побільшало майже удвічі - через українців, що їдуть додому на свята

Останніми днями кількість перетинів кордону України майже подвоїлася - переважно через те, що багато українців з країн ЄС їдуть до рідних на свята.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Кілька днів пасажиропотік за добу фіксувався на рівні майже 90 тисяч мандрівників. Варто зауважити, що у листопаді та на початку грудня український кордон перетинали близько 50 тисяч осіб за добу", - зазначає відомство.

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Значною мірою кількість мандрівників зросла за рахунок українців, які їдуть додому з країн ЄС, де вже починається період свят.

Найбільше пасажиропотік зріс в усіх працюючих пунктах пропуску на кордоні з Польщею, а також у пунктах пропуску у Закарпатській області.

У ДПСУ зазначають, що перед святами пасажиропотік зростав у всі роки. Втім, у цьому році через пандемію коронавірусу та спричинені нею обмеження мандрівників в рази менше. Так, у 2019 році у передсвятковий час кордон за добу перетинали близько 300 тисяч осіб.