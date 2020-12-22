Пересечений границы стало вдвое больше – из-за украинцев, едущих домой на праздники

В последние дни количество пересечений границы Украины почти удвоилось - главным образом потому, что многие украинцы едут из стран ЕС к родным на праздники.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Несколько дней пассажиропоток в сутки фиксировался на уровне почти 90 000 путешественников. Стоит отметить, что в ноябре и в начале декабря украинскую границу пересекали около 50 000 человек в сутки", - отмечает ведомство.

В значительной степени количество путешественников выросло за счет украинцев, которые едут домой из стран ЕС, где уже начинается период праздников.

Больше всего пассажиропоток вырос во всех работающих пунктах пропуска на границе с Польшей, а также в пунктах пропуска в Закарпатской области.

В ГПСУ отмечают, что перед праздниками пассажиропоток рос во все годы. Впрочем, в этом году из-за пандемии коронавируса и вызванных ею ограничений путешественников - в разы меньше. Так, в 2019 году в предпраздничное время границу в сутки пересекали около 300 тысяч человек.