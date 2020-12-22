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КС Косова визнав чинний уряд нелегітимним через голос засудженого депутата

Вівторок, 22 грудня 2020, 12:19

Косову доведеться проводити нові парламентські вибори у зв’язку з рішенням Конституційного суду, що визнав чинний уряд Авдулли Хоті нелегітимним - тому що вирішальним став голос депутата, засудженого за кримінальне правопорушення. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Balkan Insight.

Підставою для рішення КС стало те, що у голосуванні брав участь Етем Афірі, який був засуджений до позбавлення волі за корупцію, і саме цей голос став вирішальним. 

"Особа, засуджена за кримінальне правопорушення остаточним судовим рішенням в останні три роки не може бути кандидатом у депутати чи отримати мандат в Асамблеї Республіки Косово", - йдеться у судовому рішенні. Оскільки голос Афірі визнали недійсним, "уряд не отримав більшості голосів усіх депутатів". 

Афірі засудили до 1 року і 3 місяців позбавлення волі 20 серпня 2019 року. Депутатський мандат він отримав менш як за два місяці після того - 6 жовтня 2019 року. Яким чином він зумів при цьому стати депутатом і залишатися на посаді, не уточнюється. 

Уряд Авдулли Хоті був затверджений голосами 61 депутатів 3 червня 2020 року, після того як його партія LDK через вотум недовіри змістила уряд Альбіна Курті, лідера партії "Самовизначення" (Vetevendosje).

Після цього 17 її депутатів оскаржили легітимність призначення уряду, що й завершилося рішенням Конституційного суду 21 грудня.

Нові вибори тепер мають бути проведені не пізніше ніж через 40 днів. Дату виборів в.о.президента Вйоса Османі обговорюватиме з лідерами партій 22 грудня. 

Урядові рішення залишаться чинними, і уряд продовжить виконувати свої обов’язки до призначення нового. 

Це буде вже третя зміна уряду у Косові за останні два роки.

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