КС Косова признал действующее правительство нелегитимным из-за голоса осужденного депутата

Косову придется проводить новые парламентские выборы в связи с решением Конституционного суда, который признал действующее правительство Авдуллы Хоти нелегитимным - потому что решающим стал голос депутата, осужденного за уголовное преступление.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Balkan Insight.

Основанием для решения КС стало то, что в голосовании принимал участие Этем Афири, который был приговорен к лишению свободы за коррупцию, и именно этот голос стал решающим.

"Лицо, осужденное за уголовное преступление окончательным судебным решением, в последние три года не может быть кандидатом в депутаты или получить мандат в Ассамблее Республики Косово", - говорится в судебном решении. Поскольку голос Афири признали недействительным, "правительство не получило большинства голосов всех депутатов".

Афири приговорили к 1 году и 3 месяцам лишения свободы 20 августа 2019 года. Депутатский мандат он получил менее чем за два месяца после того - 6 октября 2019-го. Каким образом он сумел при этом стать депутатом и оставаться в должности, не уточняется.

Правительство Авдуллы Хоти было утверждено голосами 61 депутатов 3 июня 2020 года, после того как его партия LDK через вотум недоверия сместила правительство Альбина Курти, лидера партии "Самоопределение" (Vetevendosje).

После этого 17 ее депутатов обжаловали легитимность назначения правительства, и завершилось это решением Конституционного суда 21 декабря.

Новые выборы теперь должны быть проведены не позднее чем через 40 дней. Дату выборов и.о. президента Вйоса Османи будет обсуждать с лидерами партий 22 декабря.

Правительственные решения останутся в силе, и правительство продолжит исполнять свои обязанности до назначения нового.

Это будет уже третья смена правительства в Косове за последние 2 года.