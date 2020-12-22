У Німеччині очікують ефекту від локдауну за два тижні

Керівник Інституту імені Роберта Коха (RKI) Лотар Вілер заявив, що на результати локдауну у Німеччині слід очікувати за 10-14 днів після його початку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Крім того він зазначив, що треба побоюватися збільшення кількості заражень у святкові дні через зустрічі людей з різних регіонів Німеччини.

Глава RKI закликав жителів Німеччини звести контакти з іншими людьми до абсолютного мінімуму та залишатися вдома на Різдвяні свята, щоб спробувати уповільнити поширення коронавірусу.

Між тим Віллер зазначив, що поки у Німеччині не виявили новий штам коронавірусу, який вважаються більш заразним. Утім він схильний до думки, що ця мутація коронавірусу таки вже є у ФРН.

Згідно з останніми даними RKI, у Німеччині за останню добу підтвердили 19 528 нових заражень коронавірусом і 731 смертельний випадок, спричинений інфікуванням.

Нагадаємо, що жорсткий локдаун у країні було запроваджено 16 грудня.