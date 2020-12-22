В Германии ожидают эффекта от локдауна через две недели

Руководитель Института имени Роберта Коха (RKI) Лотар Вилер заявил, что на результаты локдауну в Германии следует ожидать через 10-14 дней после его начала.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Кроме того он отметил, что надо опасаться увеличения количества заражений в праздничные дни встречи людей из разных регионов Германии.

Глава RKI призвал жителей Германии свести контакты с другими людьми к абсолютному минимуму и оставаться дома на Рождественские праздники, чтобы попытаться замедлить распространение коронавируса.

Между тем Виллер отметил, что пока в Германии не обнаружили новый штамм коронавируса, который считаются более заразным. Впрочем, он склонен к мнению, что эта мутация коронавируса все-таки уже есть в ФРГ.

Согласно последним данным RKI, в Германии за последние сутки подтвердили 19 528 новых заражений коронавирусом и 731 смертельный случай, вызванный инфицированием.

Напомним, что жесткий локдаун в стране был введен 16 декабря.