В Германии ожидают эффекта от локдауна через две недели
Руководитель Института имени Роберта Коха (RKI) Лотар Вилер заявил, что на результаты локдауну в Германии следует ожидать через 10-14 дней после его начала.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.
Кроме того он отметил, что надо опасаться увеличения количества заражений в праздничные дни встречи людей из разных регионов Германии.
Глава RKI призвал жителей Германии свести контакты с другими людьми к абсолютному минимуму и оставаться дома на Рождественские праздники, чтобы попытаться замедлить распространение коронавируса.
Между тем Виллер отметил, что пока в Германии не обнаружили новый штамм коронавируса, который считаются более заразным. Впрочем, он склонен к мнению, что эта мутация коронавируса все-таки уже есть в ФРГ.
Согласно последним данным RKI, в Германии за последние сутки подтвердили 19 528 новых заражений коронавирусом и 731 смертельный случай, вызванный инфицированием.
Напомним, что жесткий локдаун в стране был введен 16 декабря.