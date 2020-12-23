В Італії родини померлих від коронавірусу вимагають від уряду 100 млн євро компенсації

В Італії родини понад 500 померлих від коронавірусу подають колективний позов проти уряду, вимагаючи компенсації у розмірі 100 млн євро у зв’язку зі смертю своїх рідних.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Corriere della Sera.

Позов подали до суду Рима 23 грудня. Відповідачами у справі визначили керівництво Ради міністрів, та міністерство охорони здоров’я у Ломбардії.

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Серед учасників позову є родини з Бергамо, що стало символом італійської трагедії під час першої хвилі, також з Мілану, Риму, Палермо, Турину і низки інших містечок.

Родини вимагають компенсації на загальну суму 100 млн євро.

На думку позивачів, держава не виконала свої обов’язки із захисту громадян, тому що виявилась неготовою до епідемії, несвоєчасно запровадила надзвичайні заходи, вчасно не дослухалася до порад експертів тощо.

За минулу добу в Італії померли 628 хворих на коронавірус, з початку епідемії - вже 69 842.

Водночас у реанімаціях та лікарнях загалом кількість хворих продовжує зменшуватися.

Знижується і кількість заражень. За минулу добу в Італії зареєстрували 13 318 нових випадків, при цьому відсоток позитивних тестів складає 8%.

Нагадаємо, на піку осінньої другої хвилі Італія реєструвала щоденно понад 35 тисяч заражень, а 13 листопада - рекордні понад 40 тисяч випадків.