Верховний суд Іспанії наказав розслідувати коронавірусні смерті в будинках для літніх людей

Верховний суд Іспанії у п'ятницю постанови провести розслідування смертей в будинках для літніх людей під час пандемії COVID-19 та відсутності засобів захисту у медичних працівників.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Згідно з попередніми офіційними даними, опублікованими виданням, понад 20 тисяч осіб померли від COVID-19 або з підозрою на коронавірус в будинках для людей похилого віку в Іспанії під час першої хвилі.

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Тепер магістрати повинні з'ясувати, чи були випадки смерті в будинках для людей похилого віку пов'язані з політичними, адміністративними або управлінськими рішеннями, і чи вимагають ці рішення кримінального переслідування.

Водночас суд відхилив близько 50 справ, які були спрямовані конкретно проти уряду. Суд заявив, що скарги не були достатньо докладними, щоб пред'явити звинувачення високопоставленим чиновникам.

Іспанія стала однією з країн Європи, яка найбільше постраждала від пандемії економічно та за кількістю жертв. Всього від коронавірусу в країні померли 48 777 людей.