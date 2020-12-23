У столиці Естонії запровадили локдаун через стрімке поширення коронавірусу

Уряд Естонії вирішив поширити на столицю Таллінн жорсткі обмеження, які дотепер діяли тільки в регіоні Іда-Вірумаа.

Про це заявив прем'єр-міністр Юрі Ратас, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Крім Таллінна, локдаун також вводиться в повіті Харьюмаа, адміністративним центром якого є естонська столиця. За словами Ратаса, прийняттю рішення передувала нарада в кабінеті міністрів, яка тривала 16 годин.

"З урахуванням прискорення поширення коронавірусу в Таллінні і Харьюмаа, зростаючу заповнюваність місцевих лікарень та поширення вірусу серед персоналу лікарень, ми повинні вжити важкі рішення, щоб захистити від перевантаження нашу систему охорони здоров'я і забезпечити доступність медичної допомоги", - сказав Ратас.

Додаткові обмеження в Харьюмаа і Таллінні запроваджуються на три тижні з 28 грудня до 17 січня.

У цей період забороняється надання розважальних послуг у всіх закладах, в тому числі в казино, боулінгах і більярдних, клубах для дорослих і готелях, які зможуть пропонувати тільки послугу проживання.

Підприємствам громадського харчування дозволено продавати їжу тільки на винос і з доставкою додому.

Закриваються всі спортивні об'єкти, включаючи спортивні клуби, сауни, спа, басейни і водні центри. Обмеження не поширюються на заняття професійним спортом і людей з особливими потребами.

Забороняються публічні збори і заходи, включаючи конференції, театральні вистави, концерти і кіносеанси в закритих приміщеннях. Закриваються музеї та виставки. У заходах і зборах просто неба можуть брати участь не більше 10 осіб.

За минулу добу в Естонії виявили 664 нові випадки коронавірусу, померли 5 осіб.

Частка позитивних тестів склала 11,4% від загального числа протестованих. Кумулятивна захворюваність за останні 14 днів збільшилася до 545,91 випадків на 100 000 осіб.

За даними Департаменту здоров'я на ранок 23 грудня, число госпіталізованих з COVID-19 становить 371 особу.