В столице Эстонии ввели локдаун из-за стремительного распространения коронавируса

Правительство Эстонии решило распространить на столицу Таллинн жесткие ограничения, которые до сих пор действовали только в регионе Ида-Вирумаа.

Об этом заявил премьер-министр Юри Ратас, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Кроме Таллинна, локдаун также вводится в уезде Харьюмаа, административным центром которого является эстонская столица. По словам Ратаса, принятию решения предшествовало совещание в кабинете министров, которая длилась 16 часов.

"С учетом ускорения распространения коронавируса в Таллинне и Харьюмаа, растущую заполняемость местных больниц и распространения вируса среди персонала больниц, мы должны принять трудные решения, чтобы защитить от перегрузки нашу систему здравоохранения и обеспечить доступность медицинской помощи", - сказал Ратас.

Дополнительные ограничения в Харьюмаа и Таллинне вводятся на три недели с 28 декабря по 17 января.

В этот период запрещается предоставление развлекательных услуг во всех заведениях, в том числе в казино, боулинг и бильярдных, клубах для взрослых и гостиницах, которые смогут предлагать только услугу проживания.

Предприятиям общественного питания разрешено продавать еду только на вынос и с доставкой на дом.

Закрываются все спортивные объекты, включая спортивные клубы, сауны, спа, бассейны и водные центры. Ограничения не распространяются на занятия профессиональным спортом и людей с особыми потребностями.

Запрещаются публичные собрания и мероприятия, включая конференции, театральные представления, концерты и киносеансы в закрытых помещениях. Закрываются музеи и выставки. В мероприятиях и собраниях под открытым небом могут принимать участие не более 10 человек.

За прошедшие сутки в Эстонии обнаружили 664 новых случая коронавируса, умерли 5 человек.

Доля положительных тестов составила 11,4% от общего числа протестированных. Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней увеличилась до 545,91 случая на 100 000 человек.

По данным Департамента здоровья на утро 23 декабря, число госпитализированных с COVID-19 составляет 371 человек.