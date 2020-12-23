Дещиця розповів про перспективу додаткових консульських установ у Польщі

Посол України Андрій Дещиця розповів, що у зв’язку зі значним зростанням кількості українців у Польщі є потреба у відкритті ще кількох консульських установ у країні.

Про це Дещиця розповів в інтерв’ю "Укрінформу", повідомляє "Європейська правда".

"Кількість громадян України в Польщі протягом останніх кількох років значно зросла, і вони очікують отримання якісної консульської допомоги і підтримки від Української держави. Тому у Варшаві, про що я вже згадував, у липні цього року ми відкрили нове приміщення консульського відділу посольства, де можемо приймати більшу кількість осіб у комфортніших умовах", - зазначив Дещиця.

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Крім того, за його словами, в українських консульських установах у Варшаві, Гданську, Кракові та Любліні дещо розширено склад консульських працівників.

"Зрозуміло, що цього недостатньо, як і не актуальним є розподіл Польщі на чотири консульські округи", - констатував Дещиця.

Посол очікує, що вже невдовзі вдасться відкрити генконсульство України у Вроцлаві. Президент Зеленський обіцяв, що це відбудеться у 2021 році.

"Об’єктивною є потреба відкриття ще однієї-двох консульських установ на заході і півночі Польщі, наприклад у Щецині та Познані", - сказав посол.

Разом з генеральними консульствами українські представництва є у 13 із 16 воєводств Польщі.

"Було б непогано розширити консульську присутність України у Підляському (Білосток), Вармінсько-Мазурському (Ольштин) та Свентокшиському (Кєльце) воєводствах. Сподіваємося, що вдасться відкрити українські представництва і там", - додав Дещиця.