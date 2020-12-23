Дещица рассказал о перспективе дополнительных консульских учреждений в Польше

Посол Украины Андрей Дещица рассказал, что в связи со значительным ростом количества украинцев в Польше есть потребность в открытии еще нескольких консульских учреждений в стране.

Об этом Дещица рассказал в интервью "Укринформу", сообщает "Европейская правда".

"Количество граждан Украины в Польше в течение последних нескольких лет значительно возросло, и они ожидают получения качественной консульской помощи и поддержки от Украинского государства. Поэтому в Варшаве, о чем я уже упоминал, в июле этого года мы открыли новое помещение консульского отдела посольства, где можем принимать больше людей в комфортных условиях", - отметил Дещица.

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Кроме того, по его словам, в украинских консульских учреждениях в Варшаве, Гданьске, Кракове и Люблине несколько расширен состав консульских работников.

"Понятно, что этого недостаточно, как и не актуален раздел Польши на четыре консульских округа", - констатировал Дещица.

Посол ожидает, что вскоре удастся открыть генконсульство Украины во Вроцлаве. Президент Зеленский обещал, что это произойдет в 2021 году.

"Объективной является необходимость открытия еще одного-двух консульских учреждений на западе и севере Польши, например в Щецине и Познани", - сказал посол.

Вместе с генеральными консульствами украинские представительства есть в 13 из 16 воеводств Польши.

"Было бы неплохо расширить консульское присутствие Украины в Подляшском (Белосток), Варминско-Мазурском (Ольштын) и Свентокшиском (Кельце) воеводствах. Надеемся, что удастся открыть украинские представительства и там", - добавил Дещица.