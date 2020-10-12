Генконсульство України у Вроцлаві з’явиться в 2021 році - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що нове генконсульство України запрацює у Вроцлаві в наступному році.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це Зеленський заявив на пресконференції з президентом Польщі у Києві у понеділок.

"Я ухвалив рішення про відкриття нового генконсульства у Вроцлаві", - сказав Зеленський.

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"Очікую, що воно запрацює вже у наступному році", - додав президент.

Плани відкрити генеральне консульство України у Вроцлаві звучали ще за президентства Петра Порошенка. В грудні 2018 року посол Андрій Дещиця анонсував відкриття генерального консульства в 2020 році.

Дещиця підкреслив збільшення у Польщі кількості українських мігрантів, у зв’язку з чим значно зросла кількість звернень до консульських установ та необхідність відкриття ще однієї консульської установи на заході Польщі.