Греція почне масову вакцинацію населення від COVID-19 у лютому

Глава Національної організації громадської охорони здоров'я Греції Панайотіс Аркуманеас в середу заявив, що очікує початку масової вакцинації населення в лютому.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Аркуманеас сказав, що програма вакцинації проти коронавірусу повинна бути завершена до літа.

Цифрова платформа emvolio.gov.gr, через яку громадяни будуть проінформовані про дату і місце проведення їх вакцинації проти COVID-19, була офіційно активована у вівторок, сигналізуючи про початок національної кампанії вакцинації.

Громадяни можуть зареєструватися на платформі і, коли прийде час, будуть проінформовані про свою вакцинацію по SMS або електронній пошті. Ті, хто не зареєстрований на платформі, зможуть записатися на прийом у січні.

При цьому перші щеплення від коронавірусу у Греції почнуться в неділю для медичних працівників і жителів будинків для літніх людей.