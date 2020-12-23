Греция начнет массовую вакцинацию населения от COVID-19 в феврале
Глава Национальной организации общественного здравоохранения Греции Панайотис Аркуманеас в среду заявил, что ожидает начала массовой вакцинации населения в феврале.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.
Аркуманеас сказал, что программа вакцинации против коронавируса должна быть завершена к лету.
Цифровая платформа emvolio.gov.gr, по которой граждане будут проинформированы о дате и месте проведения их вакцинации против COVID-19, была официально включена во вторник, сигнализируя о начале национальной кампании вакцинации.
Граждане могут зарегистрироваться на платформе и, когда придет время, будут проинформированы о своей вакцинациb по SMS или электронной почте. Те, кто не зарегистрирован на платформе, смогут записаться на прием в январе.
При этом первые прививки от коронавируса в Греции начнутся в воскресенье для медицинских работников и жителей домов престарелых.