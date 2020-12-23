Італія збирає заявки від інженерів для амбітного проєкту у Колізеї

Італія очікує заявки від інженерів для спорудження рухомої підлоги арени Колізею - проєкту, який хочуть реалізувати у рамках реновації пам’ятки.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ВВС.

Загальний кошторис проєкту - 18,5 млн євро. Проєктні заявки потрібно подати до 1 лютого 2021 року. Роботи мають початися наступного року і завершитися у 2023 році.

"Ця технологічна новація дозволить відвідувачам не лише бачити підземні кімнати, але й оцінити красу Колізею, стоячи у центрі арени", - зазначив міністр культури Даріо Франческіні. У новій підлозі плануються також приховані люки.

Він зазначив, що при цьому підлога та усі механічні компоненти повинні мати здатність швидко зачинятися, щоб захистити підземні приміщення у разі дощу.



Після встановлення підлоги на арені Колізею потенційно можна буде проводити і культурні події - концерти, тематичні театральні вистави тощо.

Споруджений 2 тисячі років тому Колізей - найбільший амфітеатр Римської імперії, а зараз - одна з найпривабливіших історичних пам’яток Італії.

У 2019 році, до пандемії коронавірусу, його відвідали близько 7,6 млн туристів.