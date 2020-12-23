Италия собирает заявки от инженеров для амбициозного проекта в Колизее

Италия ожидает заявки от инженеров для строительства подвижного пола арены Колизея - проекта, который хотят реализовать в рамках реновации достопримечательности.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ВВС.

Общая смета проекта – 18,5 млн евро. Проектные заявки нужно подать до 1 февраля 2021 года. Работы должны начаться в следующем году и завершиться в 2023 году.

"Эта технологическая новация позволит посетителям не только видеть подземные комнаты, но и оценить красоту Колизея, стоя в центре арены", - отметил министр культуры Дарио Франческини. В новом полу планируются также скрытые люки.

Он отметил, что при этом пол и все механические компоненты должны обладать способностью быстро закрываться, чтобы защитить подземные помещения в случае дождя.

После установления пола на арене Колизея потенциально можно будет проводить и культурные события - концерты, тематические театральные представления и т.п.

Построенный 2000 лет назад Колизей - самый большой амфитеатр Римской империи, а сейчас - одна из самых привлекательных исторических памятников Италии.

В 2019 году, к пандемии коронавируса, его посетили около 7600000 туристов.