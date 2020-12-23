Члени уряду Ірландії обмежили контакти через коронавірус у міністра

Всі члени уряду Ірландії обмежили свої пересування в очікуванні тестів на COVID-19 після того, як міністр сільського господарства Чарлі Макконахі заразився коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Ірландія має один з найнижчих показників захворюваності на COVID-19 в Європі, але в даний час захворюваність зростає зі швидкістю 10% в день після раптового сплеску, який, за словами керівників охорони здоров'я, являє собою третю хвилю інфекцій.

Останній раз уряд Ірландії зібрався рано вранці у вівторок, коли вирішив закрити ресторани, паби та деякі магазини напередодні Різдва в рамках різкого посилення обмежень, які, за словами міністрів, можуть тривати принаймні два місяці.

Макконахі не проявляє жодних симптомів і самоізолюється відповідно до керівних принципів громадської охорони здоров'я, сказав прессекретар міністра.