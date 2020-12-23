Члены правительства Ирландии ограничили контакты в связи с коронавирусом у министра

Все члены правительства Ирландии ограничили свои передвижения в ожидании тестов на COVID-19 после того, как министр сельского хозяйства Чарли Макконахи заразился коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Ирландия имеет один из самых низких показателей заболеваемости COVID-19 в Европе, но в настоящее время заболеваемость растет со скоростью 10% в день после внезапного всплеска, который, по словам руководителей здравоохранения, представляет собой третью волну инфекций.

Последний раз правительство Ирландии собрался рано утром во вторник, когда решил закрыть рестораны, пабы и некоторые магазины накануне Рождества в рамках резкого усиления ограничений, которые, по словам министров, могут длиться менее двух месяцев.

МакКонахи не проявляет никаких симптомов и самоизолируется в соответствии с руководящими принципами общественного здравоохранения, сказал пресс-секретарь министра.