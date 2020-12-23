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В Італії від коронавірусу померли вже понад 70 тисяч людей, найбільше в Європі

Середа, 23 грудня 2020, 18:49

В середу Італія повідомила про 553 нові смерті, пов'язані з коронавірусом - таким чином загальне число загиблих від початку епідемії перевищило 70 тисяч осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Corriere Della Sera.

В Італії з початку епідемії принаймні  у 1 991 278 осіб підтвердили коронавірус, за минулу добу зафіксували 14 522 нових випадки.

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Італія стала п'ятою країною в світі, де число смертей перевищило 70 тисяч осіб. Оновлене число жертв склало 70 395 людей, що є найвищим показником в Європі.

Кількість тестів, проведених за минулу добу, зросла до 175 364 у порівнянні з 166 205 днем раніше.

Госпіталізованих з Covid-19 в середу було 24 546 осіб, що на 402 менше, ніж днем раніше. 

У відділення інтенсивної терапії надійшло 216 нових пацієнтів в порівнянні з 201 у вівторок.

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Італія Коронавірус Епідемія у цифрах
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