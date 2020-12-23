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В Италии от коронавируса умерли уже более чем 70 тысяч человек, больше всего в Европе

Среда, 23 декабря 2020, 18:49

В среду Италия сообщила о 553 новых смертях, связанных с коронавирусом - таким образом общее число погибших с начала эпидемии превысило 70 тысяч человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Corriere Della Sera.

В Италии с начала эпидемии по крайней мере в 1 991 278 человек подтвердили коронавирус, за минувшие сутки зафиксировали 14 522 новых случая.

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Италия стала пятой страной в мире, где число смертей превысило 70 тысяч человек. Обновленное число жертв составило 70 395 человек, что является наивысшим показателем в Европе.

Количество тестов, проведенных за минувшие сутки, выросло до 175 364 по сравнению с 166 205 днем ​​ранее.

Госпитализированных с Covid-19 в среду было 24 546 человек, что на 402 меньше, чем днем ​​ранее.

В отделение интенсивной терапии поступило 216 новых пациентов по сравнению с 201 во вторник.

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Италия Коронавирус Эпидемия в цифрах
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