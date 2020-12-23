Литва закупить ракети Javelin на 8 млн євро
Агентство з оборонних ресурсів Литви на цьому тижні підписало з урядом Сполучених Штатів Америки угоду про закупівлю протитанкових ракет Javelin на суму понад 8 млн євро.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.
Литва додатково закупила ракети, пускові установки та інше обладнання для системи Javelin.
Озброєння надійде в Збройні сили Литви в 2024 році.
"Закуповувана і одержувана з США протитанкова система Javelin робить особливо значний внесок у довгострокове посилення військової потужності Литви. Цими системами будуть додатково забезпечені підрозділи сухопутних сил Збройних сил Литви для посилення оборонної могутності країни",- заявили в Міноборони Литви.
Міністерство підкреслило, що США є основним союзником, який забезпечує безпеку регіону і є стратегічним партнером Литви.
Протитанкові ракети середньої дальності Javelin є сучасною зброєю, яка здатна знищувати танки з реактивною бронею вдень і в темний час доби на відстані від 75 м до 2,5 км.