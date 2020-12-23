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Литва закупить ракети Javelin на 8 млн євро

Середа, 23 грудня 2020, 19:15

Агентство з оборонних ресурсів Литви на цьому тижні підписало з урядом Сполучених Штатів Америки угоду про закупівлю протитанкових ракет Javelin на суму понад 8 млн євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Литва додатково закупила ракети, пускові установки та інше обладнання для системи Javelin.

Озброєння надійде в Збройні сили Литви в 2024 році.

"Закуповувана і одержувана з США протитанкова система Javelin робить особливо значний внесок у довгострокове посилення військової потужності Литви. Цими системами будуть додатково забезпечені підрозділи сухопутних сил Збройних сил Литви для посилення оборонної могутності країни",- заявили в Міноборони Литви.

Міністерство підкреслило, що США є основним союзником, який забезпечує безпеку регіону і є стратегічним партнером Литви.

Протитанкові ракети середньої дальності Javelin є сучасною зброєю, яка здатна знищувати танки з реактивною бронею вдень і в темний час доби на відстані від 75 м до 2,5 км.

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