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Литва закупит ракеты Javelin на 8 млн евро

Среда, 23 декабря 2020, 19:15

Агентство по оборонным ресурсам Литвы на этой неделе подписало с правительством Соединенных Штатов Америки соглашение о закупке противотанковых ракет Javelin на сумму более 8 млн евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Литва дополнительно закупила ракеты, пусковые установки и другое оборудование для системы Javelin.

Вооружение поступит в Вооруженные силы Литвы в 2024 году.

"Закупаемая и получаемая из США противотанковая система Javelin делает особенно значительный вклад в долгосрочное усиление военной мощи Литвы. Этими системами будут дополнительно обеспечены подразделения сухопутных сил Вооруженных сил Литвы для усиления оборонной мощи страны",- заявили в Минобороны Литвы.

Министерство подчеркнуло, что США являются основным союзником, который обеспечивает безопасность региона и является стратегическим партнером Литвы.

Противотанковые ракеты средней дальности Javelin являются современным оружием, которое способно уничтожать танки с реактивной броней днем и в темное время суток на расстоянии от 75 м до 2,5 км.

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