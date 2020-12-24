У Румунії віцепрем’єром призначили угорця, який донедавна був персоною нон грата в Україні

Одним з віцепрем’єрів у новому уряді Румунії став лідер румунських угорців, який донедавна був персоною нон грата в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Йдеться про Хунора Келемена, лідера Демократичного союзу угорців Румунії. Він став одним з двох віцепрем’єрів у новому уряді Румунії, який в середу затвердив парламент.

У 2017 році Келемену було заборонено в’їзд на територію України до 13 жовтня 2020 року.

Це підтверджує, зокрема, фото зі сторінки його паспорта, яке політик сам опублікував під час суперечки з українським послом у Румунії минулого року. Посол України в Румунії Олександр Банков тоді повідомляв, що Хунору Келемену заборонили в'їзд на територію України з 03.11.2017 року.

Нагадаємо, в середу парламент Румунії затвердив склад нового уряду на чолі з прем’єр-міністром Флоріном Кицу.

Уряд складається з членів правоцентристської коаліції, сформованої Націонал-ліберальною партією колишнього прем’єра Людовіка Орбана, Альянсу USR-PLUS та Демократичного союзу угорців Румунії.

Новий кабінет міністрів складається з 18 міністерств та матиме двох віцепрем'єрів без портфеля, в особі Дана Барни, лідера альянсу USR-PLUS та Хунора Келемена, лідера Демократичного союзу угорців Румунії.

Детальніше читайте у статті: Орбана замінили на Кицу: чого очікувати Україні від нового уряду Румунії.