В Румынии вице-премьером стал лидер венгров, недавно бывший персоной нон грата в Украине

Одним из вице-премьеров в новом правительстве Румынии стал лидер румынских венгров, который до недавнего времени был персоной нон грата в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Речь идет о Хуноре Келемене, лидере Демократического союза венгров Румынии. Он стал одним из двух вице-премьеров в новом правительстве Румынии, которое в среду утвердил парламент.

В 2017 году Келемену был запрещен въезд на территорию Украины до 13 октября 2020 года.

Это подтверждает, в частности, фото со страницы его паспорта, которое политик сам опубликовал во время спора с украинским послом в Румынии в прошлом году.

Напомним, парламент Румынии утвердил состав нового правительства во главе с премьер-министром Флорином Кицу.

Правительство состоит из членов правоцентристской коалиции, сформированной Национал-либеральной партией бывшего премьера Людовика Орбана, Альянса USR-PLUS и Демократического союза венгров Румынии.

Новый кабинет министров состоит из 18 министерств и двух вице-премьеров без портфеля, в лице Дана Барны, лидера альянса USR-PLUS, и Хунора Келемена, лидера Демократического союза венгров Румынии.

Подробнее читайте в статье: Орбана заменили на Кыцу: чего ожидать Украине от нового правительства Румынии