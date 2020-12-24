Чорногорія скасувала комендантську годину на Різдво і Новий рік

Влада Чорногорії скасувала своє рішення про запровадження комендантської години на Різдво і Новий рік.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Балканський оглядач.

На початку тижня Чорногорія оголосила нові заходи щодо боротьби з поширенням коронавірусу, які діятимуть до 11 січня і, зокрема, забороняли масові святкування на Новий рік.

Нова постанова Міністерства охорони здоров’я передбачає скасування комендантської години з 22:00 24 грудня до 5:00 ранку 25 грудня, з 22:00 31 грудня до 5:00 2 січня 2021 року та з 22:00 5 січня до 5:00 7 січня.

Рішення ухвалене після заяв політиків та громадських організацій, які обурилися дискримінаційним запровадженням виключень, тому що уряд надав дозвіл на пересування вночі під час комендантської години лише віруючим на відвідання служб в храмах.

Заборона на міжміський рух на вихідних залишається чинною.

Нагадаємо, для в’їзду в Чорногорію для всіх іноземців обов’язкова наявність негативного результату ПЛР-тесту не пізніше ніж 72 години.

Громадянам України, які мають дозволи на постійне або тимчасове проживання в Чорногорії, в’їзд можливий за наявності ПЛР-тесту, або тесту на антитіла, або перебування на самоізоляції протягом 14 днів.