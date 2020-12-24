Черногория отменила комендантский час на Рождество и Новый год

Власти Черногории отменили свое решение о введении комендантского часа на Рождество и Новый год.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканський оглядач".

В начале недели Черногория объявила новые меры по борьбе с распространением коронавируса, которые будут действовать до 11 января и, в частности, запрещали массовые празднования на Новый год.

Новое постановление Министерства здравоохранения предусматривает отмену комендантского часа с 22:00 24 декабря до 5:00 утра 25 декабря, с 22:00 31 декабря до 5:00 2 января 2021 и с 22:00 5 января до 5:00 7 января.

Решение принято после заявлений политиков и общественных организаций, которые возмутились дискриминационным введением исключений, потому что правительство предоставило разрешение на передвижение ночью во время комендантского часа только верующим на посещение служб в храмах.

Запрет на междугороднее движение в выходные остается в силе.

Напомним, для въезда в Черногорию для всех иностранцев обязательно наличие отрицательного результата ПЦР-теста не позднее 72 часов.

Гражданам Украины, имеющим разрешение на постоянное или временное жительство в Черногории, въезд возможен при наличии ПЦР-теста, или теста на антитела, или пребывания на самоизоляции в течение 14 дней.