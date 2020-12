В уряді Польщі намагаються допомогти полякам-далекобійникам, що застрягли у Британії 

В уряді Польщі обіцяють допомогти польським далекобійникам, які досі не можуть виїхати з Британії через величезні черги, що утворилися за дні закриття кордону з Францією - через виявлений у Британії новий штам коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24.

Нагадаємо, 23 грудня Франція погодилася зняти "блокаду" і дозволила в’їзд за наявності свіжого негативного тесту на коронавірус. На той час біля порту Дувра зібралися вже тисячі фур. За оцінками уряду Британії, багатьом водіям доведеться простояти на кордоні ще декілька днів, доки вони зможуть отримати свій результат та дочекатися своєї черги.

Серед тисяч водіїв, які чекають можливості перетнути Ла-Манш, є чимало далекобійників з Польщі.

"Ми стурбовані невеликою кількістю тестів на коронавірус, і ми тиснемо з цього приводу на британську сторону", - повідомив у коментарі заступник глави МЗС Польщі Шимон Шинковський.

"Ми закликаємо до швидшого тестування у Дуврі. Тестування триватиме навіть вночі - це остання інформація, яку нам повідомили в аеропорту (перетвореному на парковку для застряглих водіїв - ЄП)", - повідомив консул у Британії Матеуш Стасек. Посольство Польщі у Британії у своїх соцмережах просить усіх охочих допомогти застряглим водіям їжею та необхідними речами сконтактувати з посольством, якщо вони мають проблеми з доставкою допомоги.

Керівник транспортно-логістичної асоціації Польщі Мацей Вронський розповів, що сподівається через МЗС Польщі домовитися з Францією про "санітарний коридор" до кордону з Бельгії - щоб далекобійники могли швидше виїхати до себе додому.

"Якщо у Франції так бояться нового штаму, нехай би дали водіям швидко проїхати через свою територію до Бельгії. Це лиш кілька десятків кілометрів, і щоб все проконтролювати, їх може супроводжувати поліція чи армія", - зазначив він.

Застряглі польські водії, з якими змогли поспілкуватися журналісти, розповідають, що найбільше бракує чіткої інформації про те, коли і як вони зможуть здати тест, і що обіцяної підтримки не відчувається. Деякі скаржаться на проблеми з доступом до питної води, продуктів і туалету.

Більшість з них вже повідомили своїм рідним, що не зможуть бути вдома на Різдво, а можливо - і у новорічний вечір.

SkyNews повідомляє, що 23 грудня були випадки сутичок між водіями та поліцією, деяких затримали.

There have been arrests as lorry drivers stranded in Dover clashed with police. The drivers have been protesting about what they say is a lack of facilities - such as toilets or food.#COVID19 testing has begun at the Kent port - more here: https://t.co/NOqYBdYoLe pic.twitter.com/sqIqXKugQo