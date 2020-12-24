В правительстве Польши пытаются помочь полякам-дальнобойщикам, застрявшим в Британии

В правительстве Польши обещают помочь польским дальнобойщикам, которые до сих пор не могут выехать из Британии из-за огромных очередей, образовавшихся из-за закрытия границы с Францией – в связи с обнаруженным в Британии новым штаммом коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF24.

Напомним, 23 декабря Франция согласилась снять "блокаду" и разрешила въезд при наличии свежего негативного теста на коронавирус. К тому времени у порта Дувра собрались уже тысячи фур. По оценкам правительства Великобритании, многим водителям придется простоять на границе еще несколько дней, пока они смогут получить свой результат и дождаться своей очереди.

Среди тысяч водителей, которые ждут возможности пересечь Ла-Манш, есть немало дальнобойщиков из Польши.

"Мы обеспокоены небольшим количеством тестов на коронавирус, и мы давим по этому поводу на британскую сторону", - сообщил в комментарии заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский.

"Мы призываем к более быстрому тестированию в Дувре. Тестирование продлится даже ночью - это последняя информация, которую нам сообщили в аэропорту (превращенном в парковку для застрявших водителей - ЕП)", - сообщил консул в Британии Матеуш Стасек. Посольство Польши в Великобритании в своих соцсетях просит всех желающих помочь застрявшим водителям едой и необходимыми вещами связаться с посольством, если у них есть проблемы с доставкой помощи.

Руководитель транспортно-логистической ассоциации Польши Мацей Вронский рассказал, что надеется через МИД Польши договориться с Францией о "санитарном коридоре" к границе из Бельгии - чтобы дальнобойщики могли быстрее уехать к себе домой.

"Если во Франции так боятся нового штамма, пусть бы дали водителям быстро проехать через свою территорию в Бельгии. Это лишь несколько десятков километров, и чтобы все проконтролировать, их может сопровождать полиция или армия", - отметил он.

Застрявшие польские водители, с которыми смогли пообщаться журналисты, рассказывают, что больше всего не хватает четкой информации о том, когда и как они смогут сдать тест, и обещанной поддержки не ощущается. Некоторые жалуются на проблемы с доступом к питьевой воде, продуктам и туалету.

Большинство из них уже сообщили своим родным, что не смогут быть дома на Рождество, а возможно, и в новогодний вечер.