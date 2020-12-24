Кількість нових випадків коронавірусу в Англії за тиждень зросла на 58%

В Англії в цілому 173 875 людей отримали позитивний результат тесту на коронавірус протягом тижня до 16 грудня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Це на 58% більше, ніж на попередньому тижні, і є найвищим тижневим підсумком з моменту початку тестування і відстеження в травні.

В цілому 1 988 971 людина була протестована на вірус в Англії в період з 10 по 16 грудня – на 12% більше, ніж тижнем раніше.

Рівень позитивних тестів для Англії в цілому становить 8,7% - порівняно з 6,2% тижнем раніше.

Нагадаємо, напередодні у Великій Британії було зафіксовано найвищий щоденний ріст смертності від коронавірусу з кінця квітня і другий день поспіль рекордне зростання захворюваності.

Раніше повідомлялося, що уряд Британії вирішив поширити максимальний рівень карантинних обмежень на більшу кількість районів Англії, де виявили новий штам коронавірусу.

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