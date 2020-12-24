Число новых случаев коронавируса в Англии за неделю выросло на 58%

В Англии в общей сложности 173 875 человек получили положительный результат теста на коронавирус в течение недели до 16 декабря.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Это на 58% больше, чем на предыдущей неделе, и является самым высоким недельным итогом с момента начала тестирования и отслеживания в мае.

В общей сложности 1 988 971 человек был протестирован на вирус в Англии в период с 10 по 16 декабря – на 12% больше, чем неделей ранее.

Уровень положительных тестов для Англии в целом составляет 8,7% - по сравнению с 6,2% неделей ранее.

Напомним, накануне в Великобритании был зафиксирован самый высокий ежедневный рост смертности от коронавируса с конца апреля и второй день подряд рекордный рост заболеваемости.

Ранее сообщалось, что правительство Британии решило распространить максимальный уровень карантинных ограничений на большее количество районов Англии, где обнаружили новый штамм коронавируса.