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Єлизавета II з 99-річним принцом Філіпом святкують Різдво окремо від родини 

П'ятниця, 25 грудня 2020, 12:03

Королева Великої Британії Єлизавета II та її чоловік принц Філіп через епідемію коронавірусу відзначають Різдво в Віндзорському замку, окремо від королівської сім'ї.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Єлизавета II і принц Філіп традиційно проводять святковий сезон в колі сім'ї в Сандрингемському замку в графстві Норфолк. 

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Але цього року королівська родина не зібралась разом через коронавірусні обмеження.

Королева також утримується від відвідин церковної служби, щоб уникнути скупчення людей.

Разом з тим королева виступить з традиційною різдвяню промовою, яка вийде в ефір о 15:00 за Гринвічем.

Під час пандемії 94-річна королева і 99-річний принц Філіп живуть в Віндзорському замку з невеликим персоналом.

Вважається, що це вперше з середини 1980-х років королівська пара не проводить Різдво у своєму маєтку в Сандрингемі.

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